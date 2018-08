Algérie: Accidents de la route - 10 morts et 349 blessés en une semaine

Alger — Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 349 autres ont été blessés dans des accidents de la route survenus au niveau des zones urbaines durant la période allant du 24 au 30 juillet.

Les mêmes services ont enregistré une baisse en nombre de décès, de blessés et d'accidents par rapport à la période précédente. Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents, outre d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et de l'environnement, précise un bilan des services de la sûreté nationale

À cet effet, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la route à "faire preuve de prudence et de vigilance, à respecter le code de la route et à éviter l'excès de vitesse, sans oublier de soumettre les véhicules à un contrôle régulier pour préserver les vies humaines et la sécurité des usagers de la route". La DGSN rappelle également le numéro vert 15-48 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24h.