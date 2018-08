Cote d'Ivoire: Vaccin contre la méningite A - Le ministre Aka Aouélé sonne la mobilisation générale à Katiola

Comme l'a rappelé le conseiller pays de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), le Dr Yam Abdoulaye avant 2010, il y avait trente mille cas de méningite en Afrique, chaque année, dont 80% à méningocoque A. En Côte d'Ivoire, entre 2004 et 2012, il y a eu plusieurs épidémies de méningite dans les districts sanitaires de Bouna, Tingréla, Ferkessédougou et Dabakala.

Aussi a-t-il invité, tour à tour, les parents, les autorités traditionnelles, religieuses et administratives à se faire «le porte flambeau» de la vaccination. Cela, d'autant plus que cette mesure préventive est la seule barrière, selon lui, contre cette maladie potentiellement mortelle.

«Le but de cette introduction dans le Pev de routine est de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité infantile liée aux méningites dues au méningocoque du groupe A chez les enfants de moins d'un an», a expliqué le tout nouveau ministre en charge de la Santé.

Son intégration officielle dans le Pev a eu lieu, hier, au centre culturel de Katiola, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Aka Aouélé et des autorités politiques, administratives et traditionnelles de la région du Hambol.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.