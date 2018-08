Ile Maurice: Paul Bérenger veut «redonner ses lettres de noblesse au Parlement»

Il est aussi revenu sur le rapport de la Commission d'enquête de Paul Lam Shang Leen. Pour lui, rien ne va changer malgré la publication de ce dernier. «Le comité présidé par Pravind Jugnauth tentera de gagner du temps. Et rien ne va changer» Paul Bérenger confie qu'il y aurait dû avoir des actions immédiates prises dans les différents secteurs concernés, notamment la police et la prison.

«Tou lé lané koumsa. Bann mosion Alan Ganoo népli intéres personn, line rassi. Ek ena le Pinocchio Sinatambou kinn koz pou plis ki dé zer tan», poursuit Paul Bérenger. Toutefois, il a tenu à faire une promesse. «Je prends l'engagement de donner tout son prestige et son rôle au Parlement. Et aussi de rendre le rôle du Speaker ses lettres de noblesse», rajoute-il.

