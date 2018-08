Mali: Présidentielle au Mali - Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'affrontent au second tour

La communauté internationale, présente militairement avec la force française Barkhane et avec les Casques bleus de l'ONU, attend du vainqueur une relance de l'accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et l'ex-rébellion à dominante touareg, dont l'application accumule les retards.

Le duel du second tour sera le même que lors de la dernière présidentielle, en 2013. Mais en cinq ans, l'écart entre les deux adversaires s'est creusé.« Il faut rejeter les résultats, il faut le déclarer maintenant et tout de suite, et prendre nos responsabilités », paniquait un militant après la proclamation des résultats. « C'est une élection tripatouillée. En 2013, il y avait quasiment un consensus autour d'IBK et il avait fait 39,8 % au premier tour ! Aujourd'hui, on nous annonce qu'il a fait 41 % ! Ce n'est pas normal », s'est emporté Abdourahmane Traoré.

L'homme d'affaires Aliou Diallo arrive en troisième position avec 7,95% des suffrages et l'ancien chef de gouvernement de transition, Cheick Modibo Diarra, complète le groupe de tête avec 7,46%, loin devant les vingt autres candidats. Le vote a été perturbé par une série d'attaques djihadistes présumées, sept cents bureaux de vote sur vingt-trois mille n'ayant pas pu ouvrir en raison d'incidents violents, selon le gouvernement. Malgré cela, les missions d'observation nationales et internationales ont salué le déroulement du scrutin sur le reste du territoire.

