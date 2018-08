Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a inauguré, hier vendredi, le Sanimarché de la commune de Ndiébène Gandiol, l'un des premiers réalisés au niveau national. C'est dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale qui vise à faire passer les ménages d'un assainissement non hygiénique à un assainissement amélioré, à travers une approche par le marché

L'inauguration du Sanimarché de la commune de Ndiébène Gandiol, hier vendredi, par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, intervient à la suite d'un long processus de maturation de la politique d'assainissement en milieu rural, avec le lancement en 2017 du Plan d'Action de la Nouvelle Stratégie d'Assainissement avec des innovations de tailles comme l'approche marché afin de booster le taux d'accès.

A en croire le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, des avancées significatives ont été notées dans l'accès à l'assainissement en milieu rural avec un taux de 42,3% au 31 décembre 2017, contre un taux de 35,6% en 2012. «Cette nouvelle stratégie nationale consiste à mettre à la disposition des ménages des ouvrages d'assainissement adéquats, à des coûts abordables pour toutes les couches et de susciter l'envie d'achat à travers des techniques de communication, de marketing et de promotion de ventes», soutient-il.

Le ministre Mansour Faye révèle que c'est l'Ong GRET, en partenariat avec le Service régional de l'assainissement et l'Agence régionale de développement de Saint-Louis, qui a mis en œuvre ce projet pilote dénommé «Marketing de l'Assainissement», dans le cadre du programme d'Appui aux Initiatives des Collectivités locales en matière d'hydraulique et d'assainissement (AICHA). Le but de ce projet est de promouvoir l'équipement des ménages en latrines améliorées. «Mon département prévoit, dans la région de Saint-Louis, de réaliser d'importants projets financés par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement (BAD) pour près de dix milles latrines», précise le ministre Mansour Faye, tout en magnifiant l'appui de l'Ong GRET qui a permis la réalisation de ce Sanimarché de la commune de Ndiébène Gandiol. Aujourd'hui, son souhait est de faire en sorte que les latrines soient une priorité pour les ménages. Ce qui, selon lui, contribuera à améliorer le cadre de vie des populations rurales, mais aussi cela permettra aussi d'améliorer leur santé. Ceci afin de permettre que le Sénégal puisse atteindre le taux d'accès universel à l'assainissement avant l'horizon 2030.