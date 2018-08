Le chef de l'Etat, Macky Sall, demande à son gouvernement de prendre toutes les dispositions idoines afin de mieux organiser le secteur du transport terrestre.

A son avis, il importe de mettre fin à la pagaille, après la mise en service des nouveaux titres numérisés de transport. Mieux, il prévient que le Sénégal ne sera plus le réceptacle des voitures européennes. Le président Sall a fait cette déclaration hier, vendredi 3 août, lors du lancement des nouveaux documents administratifs numérisés de transport

L e chef de l'Etat, Macky Sall donne instruction à son gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'améliorer les conditions dans la gouvernance du secteur du transport, suite au lancement des nouveaux titres de transport numérisés. «Je demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la gouvernance du sous-secteur du transport routier. Et, à ce titre, il faudrait privilégier le renforcement des capacités opérationnelles des agents de l'administration des transports, abandonner le système traditionnel de permis de conduire. On ne peut pas avoir un système dématérialisé et continuer à vivre les même pratiques d'un autre âge», a-t-il dit hier, vendredi 3 août à Dakar, lors du lancement des nouveaux documents administratifs numérisés de transport routiers et plaques d'immatriculation sécurisées, associé à la remise de clés de taxis AIBD et de camions gros porteurs.

Pour Macky Sall, «il faudrait que tout le dispositif de l'obtention des permis de conduire soit modernisé». En effet, la finalité de la mise en service de ces nouveaux documents administratifs numérisés de transports routiers, selon le président de la République, c'est de doter le Sénégal, «d'un système de transport performant, apte à soutenir le secteur productif». Avec la réforme, trouve-t-il, «le Sénégal disposera d'un des systèmes les plus modernes et les plus fiables, adossé à des supports numériques permettant une meilleure gestion des données sur les conducteurs».

Le président Macky Sall souligne, par ailleurs, que les nouveaux documents doivent être des outils capables d'apporter une solution aux problèmes récurrents liés à la production de documents de transport. Macky Sall indique, en outre, que la dématérialisation des titres permettra de disposer de documents sécurisés personnalisés qui permettront de lutter contre la fraude et de faciliter l'accès à différents services tout en s'adaptant aux nouveaux enjeux du numérique. Mieux, pense-t-il, le dispositif facilitera l'interconnexion des différents acteurs ainsi que la centralisation des données dans une production régulière de statistiques fiables. Le chef de l'Etat, relève également que la numérisation de la plaque d'immatriculation rendra plus efficace le contrôle routier exercé par les Forces de sécurité qui seront désormais équipées de terminaux de lecture de documents de transport

«LE SENEGAL NE SERA PLUS LE RECEPTACLE DES VOITURES EUROPEENNES

Dans un autre registre, il a mis en garde les importateurs de véhicules de tous ordres venant d'Europe. Le président Macky Sall qui affirme, dans la foulée, qu'il a fait ce qu'aucun régime précédent, depuis l'indépendance, n'a fait pour le secteur du transport, prévient qu'il n'acceptera plus que le Sénégal soit le réceptacle des voitures européennes. Pour cela, il va s'investir les voitures made in Sénégal par la promotion d'unités de montage de véhicules dans notre pays.