Alors que dans certains quartiers de Dakar, les populations vivent toujours le calvaire de la pénurie d'eau, la Sde annonce des améliorations dans la distribution du liquide précieux dans beaucoup de zones comme Cité Fadia, Rufisque. Interrogé par Sud Fm Sen Radio, Ibra Fall Wadji, Directeur régionale de la Sde reconnait toutefois l'existence de zones encore sans eau

Certains quartiers de Dakar continuent de souffrir du manque d'eau, malgré l'injection dans le réseau de distribution de plusieurs milliers de mètres-cubes, dont environ 15.000 mètrescubes d'eau par jour obtenus de la mise en services récemment des 5 forages de Bayakh, entre autres.

Toutefois, selon Ibra Fall Wadji, ingénieur hydraulicien, Directeur régionale da la Sde, des améliorations sont notées dans la distribution de l'eau dans certaines zones, notamment à la cité Fadia et à Rufisque. Des travaux de renforcement sont toujours en cours dans des zones sans eaux. «Aujourd'hui (hier jeudi, ndlr) par rapport à la journée d'hier (avant-hier, ndlr) nous avons noté des améliorations dans la région de Dakar, particulièrement à la cite Fadia où l'eau venait tardivement dans la nuit. Hier (avant-hier jeudi, ndlr) avant 22 heures l'eau a commencé à couler à la cite Fadia. D'autres améliorations sont à signaler au niveau de Rufisque notamment dans les zones comme Colobane, Gouye Mouride et Arafat2 et Arafat4», explique-t-il.

Ibra Fall Wadji, souligne que ces améliorations sont le résultat des travaux entamés depuis la semaine dernière. «Ces améliorations sont dues aux travaux de renforcement entamés au cours de la semaine dernière pour le rétablissement du niveau de déserte dans cette zone». Selon l'ingénieur hydraulicien, «en gros ce sont les améliorations qu'on a constatées cette nuit (la nuit d'avant-hier à hier, ndlr).

Les résultats escomptes sont là». Néanmoins, il reconnait qu'il y a des points où les problèmes liés à la distribution de l'eau persistent encore. «Les points durs concernent certaines zones de Dakar1 comme Usine Ben Tally, Niarry Tally, Cité Cheikh Ahmadou Bamba et Cité Bissap où la situation reste inchangée. En résumé, nous pouvons dire qu'il y'a une certaine amélioration au niveau de certaines zones de Dakar2 et Rufisque et c'est le statu quo pour le reste. Mais toujours est-il que nos équipes sont toujours à pied d'œuvre pour rétablir la situation», conclut-il.