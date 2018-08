Après Adjia Arette Ndiaye sur 100 mètres haies, le jeune Louis François Mendy va disputer la finale du 110 mètres haies. Ce sera cet après midi, à partir de 17h 30 (locale), 16h 30 GMT, au stade Stephen Keshi d'Asaba qui abrite la 21ème édition des championnats d'Afrique d'athlétisme senior

L ouis François Mendy piaffe d'impatience. Le jeune athlète sénégalais qui a décroché son ticket pour la finale des 110 mètres haies en terminant 2ème dans sa série est convaincu de sa capacité de décrocher une médaille pour le Sénégal. «Je suis sûr de montrer sur le podium», tranche-t-il, avec certitudes. A la question pourquoi, une telle confiance, il répond : «Je connais bien mon corps. Mais surtout, je suis très motivé. Mieux, je ne le fais pas que pour moi. Je veux le faire pour l'athlétisme de mon pays qui nous a valu beaucoup de satisfaction mais qui en train de mourir».

Et d'ajouter : «je pense que si je réalise une performance ici, les autorités vont devoir revoir beaucoup de choses. Nous avons du potentiel. Ceux qui sont là, ne sont pas meilleurs que nous. Je me suis dit pourquoi pas moi».Du haut de ses 1,90 m, le sociétaire de l'Etoile Athletic Club (EAC) de Grand-Yoff, élu meilleur jeune athlète de l'Afrique de l'Ouest, regrette lui aussi l'absence d'accompagnement de la part de l'Etat.

«Je me suis qualifié aux championnats du monde junior en Finlande. Je n'ai pas pu partir. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui s'est passé entre la Fédération sénégalaise d'athlétisme et le ministère des Sports. Par la suite, je me suis dit que je vais jeter mon dévolu sur les championnats d'Afrique. Malheureusement, là aussi, nous n'avons pas eu la préparation qu'il fallait pour être performant. Personnellement, je ne savais même plus si j'allais partir ou pas, tellement les choses étaient confuses», regrette le jeune athlète de seulement 19 ans.

Natif de Yeumbeul, il se lâche et confie : «je suis un cas social. J'ai été obligé d'abandonner les études à cause des problèmes de famille. Je ne fais que l'athlétisme, à part un petit boulot dans la pâtisserie que je vais reprendre une fois à Dakar». Rendez vous ce samedi à partir de 16h 30 GMT pour assister à la finale du «prodige» de l'athlétisme sénégalais, spécialiste aussi du 100 et 200 mètres.