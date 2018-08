Le Dakar Université club et le Saint Louis basket club joueront, le dernier acte du championnat national 1 féminin à l'occasion de la finale du play off prévue ce samedi 4 août au stadium Marius Ndiaye. En attendant la finale de la Coupe du Sénégal qui ne sera que le remake entre les deux équipes, les Saint-Louisiennes vont engager la défense de leur titre et s'ouvrir le chemin du doublé.

La finale du championnat national 1 A féminin, opposera, ce samedi 4 août, au stadium Marius Ndiaye le Saint-Louis basket Club au Dakar université club. Un duel qui promet encore d'intenses moments de basket entre les deux meilleures formations de la saison. Mais cette confrontation, n'aura certainement rien à voir avec les deux rencontres ayant opposé les deux équipes lors de la première phase. Si elles ont réussi à exercer, et à deux reprises, leur domination sur les Saint-Louisiennes, les Duchesses doivent cette fois s'attendre à une autre paire de manche.

Privées de trophée lors de la finale de la Coupe du maire par l'As Ville de Dakar qui les ont, de passage, infligées leur première défaite de la saison, les Etudiantes sont donc attendues par leur nombreux supporters. Après avoir éjecté en 1/2 finale le Derklé Basket Loisirs Club (Dbaloc), les Duchesses n'auront d'autres choix que de sortir le grand jeu pour ne pas finir la saison sans le moindre titre majeur. Mais la tâche ne sera pas simple face à une équipe qui affiche la grande forme en cette fin de saison.

La bande à Couna Ndao et Ndèye Fatou Ndiaye « Dalva » qui ont réussi à arracher la « belle » ou match d'appui lors des demi-finales du play off et finalement à éjecter l'As Ville de Dakar de la course vers le titre, ont sans conteste les armes pour passer le cap des Duchesses. En cas de succès, les Saint- Louisiennes mettront un pas décisif vers le doublé qu'elles pourront réaliser lors de la finale de la Coupe du Sénégal qui ne sera que le remake de la finale du play off.