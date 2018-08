Sénégal: Essor de l'ile à Morphil à travers le CCDIM - Abdoulaye Elimane Dia pour un développement concerté

En prélude au grand forum économique prévu en décembre prochain, le Cadre de concertation pour le développement de l'Ile à Morphil (Ccdiam) a organisé une rencontre d'échange hier, vendredi 3 août, à Dakar. De l'avis de son président, Abdoulaye Elimane Dia, ce conclave a pour but de tracer une nouvelle dynamique pour un développement concerté de la localité.

Les fils de l'Ile à Morphil (une partie de la vallée du fleuve Sénégal) veulent prendre en main le désenclavement et le développement de leur contrée. C'est en réalité tout l'intérêt du Cadre de concertation pour le développement de l'Ile à Morphil (Ccdiam), mis sur pied depuis bientôt 3 ans. Hier vendredi, les membres du Ccdiam ont organisé une rencontre à Dakar.

Sur le but de la réunion, le président dudit cadre, Abdoulaye Elimane Dia, a indiqué que «cette rencontre doit nous permettre d'échanger, de tracer une nouvelle voie, de tracer une nouvelle dynamique, qui doivent aboutir à un grand forum économique en décembre prochain, en collaboration avec l'Apix, qui va nous aider à organiser notre forum». Beaucoup plus explicite sur les ambitions du cadre qui fédère les cadres, femmes et jeunes de l'Ile à Morphil, M. Dia dira que «nous voulons un développement cohérent de l'Ile à Morphil, un développement concerté, en parfaite symbiose avec les politiques définies par l'Etat du Sénégal, par le président de la République».

L'essentiel pour eux, à son avis, est de réunir les populations autour de l'idéal de développement et de désenclavement. Sur ce dernier point, il a profité de la rencontre pour remercier le chef de l'Etat qui a osé «verser une somme aussi importante pour désenclaver l'Ile à Morphil». Pour lui, le chef de l'Etat «a compris que l'Ile à Morphil est un enjeu important, d'autant plus que l'avenir agricole de ce pays se fait et se fera dans l'Ile à Morphil qui sera la Californie de l'Afrique».

Pour ce faire, Abdoulaye Elimane Dia a lancé une invite en direction des populations de la localité. A son avis «c'est le moment de resserrer les rangs, c'est le moment d'être conscient des enjeux futurs et de mesurer notre responsabilité, en sensibilisant les populations, les propriétaires terriens sur le futur de l'Ile à Morphil».