Sahara Occidental: Brahim Ghali exprime sa satisfaction quant aux décisions de la CJUE

- Le président de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a exprimé, samedi à Boumerdès, sa satisfaction quant aux décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) qui confirment que le Sahara Occidental et le Maroc sont deux pays distincts et qu'aucun accord conclu avec le Maroc ne peut inclure le territoire du Sahara occidental et les eaux y adjacentes.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la 9ème édition de l'Université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), sous le signe: "Le 45ème anniversaire de l'établissement du Front Polisario, serment et continuité pour l'indépendance et l'autodétermination", le Président Ghali a exprimé sa satisfaction quant aux "arrêts successifs, directs et clairs de la CJUE qui renforcent l'arsenal de décisions et de recommandations rendues par les Nations Unies (ONU) et l'Union Africaine (UA) confirmant que la RASD et le Maroc sont deux pays distincts et séparés et qu'aucun accord conclu avec le Maroc ne peut inclure le territoire du Sahara occidental et les eaux y adjacentes".

Les "arrêts (... ) de la CJUE (... ) confirment que la RASD et le Maroc sont deux pays distincts et séparés et qu'aucun accord conclu avec le Maroc ne peut inclure le territoire du Sahara occidental et les eaux y adjacentes" (Ghali)

"Les arrêts de la CJUE confirment clairement que toute pratique de ce genre constitue une violation directe de l'exercice du droit à l'autodétermination", a souligné le chef d'Etat sahraoui, dénonçant, par ailleurs, "les tentatives conduites par certaines parties au sein de l'Union Européenne (UE) pour détourner ces arrêts", ce qui représente, selon M. Ghali, une violation de la loi européenne, du droit international et du droit international humanitaire (DIH)".

M. Ghali a assuré, dans ce sillage, que le peuple sahraoui, sous la direction de son seul représentant légitime, le Front Polisario "fera recours à tous les moyens juridiques pour faire face à ces pratiques illégales adoptées par l'occupant marocain dans les territoires occupés , lesquelles encouragent les politiques d'expansion, d'agression, de violation des droits de l'homme et de pillage de ressources naturelles.

Plus de 400 cadres de la RASD et militants du Polisario prennent part à cette université d'été qui durera jusqu'au 15 du mois courant. Une forte délégation du mouvement associatif d'activistes sahraouis des droits de l'Homme venus des villes sahraouies occupées et du sud du Maroc participe aussi à cet évènement, organisé par la Commission nationale de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), en collaboration avec l'Ambassade de la RASD en Algérie.

Organisée à l'Université de Ahmed Boukhari (Boumerdès), cette manifestation verra l'organisation de plusieurs conférences traitant des thèmes liés à la question sahraouie, dont la ressource humaine, les développements politiques liés à la question sahraouie, le rôle des instances internationales dans la protection des droits des Peuples, les défis de la sécurité ainsi que les moyens de lutte contre le trafic de drogue et les crimes organisés.