Sénégal: Bouna Sarr veut « devenir une idole à Marseille »

D'abord lancé en défense après le forfait d'Hiroki Sakai, Bouna Sarr a séduit et a finalement disputé 29 rencontres de Ligue 1 la saison passée, pour trois passes décisives. Mais le Français entend bien poursuivre sa progression et rester fidèle à son club. « J'ai à cœur de prouver que ce n'était pas seulement trois, cinq ou six mois, poursuit Sarr. [Je veux] m"inscrire dans la durée, dans le projet de l'OM, et pourquoi pas un jour devenir une idole à Marseille. »

De retour à son meilleur niveau physique, Bouna Sarr préfère relativiser sur son nouveau statut obtenu à l'OM. « J'en ai tellement bavé que ça me permet de garder les pieds sur terre. J'évite de trop prendre confiance, rien n'est acquis, je continue à travailler pour progresser et jouer au très haut niveau. »

Pour sa première saison en tant que latéral droit Bouna Sarr a conquis le Vélodrome, notamment grâce à son but en quart de finale de Ligue Europa contre le RB Leipzig. La métamorphose du Franco-Sénégalais à l'OM n'est pas passée inaperçue. Recruté en 2015 et longtemps décevant, l'ailier formé au FC Metz est devenu un autre joueur en s'imposant au poste de latéral droit depuis l'hiver dernier. Un nouveau contrat (jusqu'en 2020) est venu le récompenser, début mai.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.