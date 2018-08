Ile Maurice: Tranquebar - Rosita Sobha craint un nouvel effondrement de sa maison

«Qu'en est-il de mes enfants ? Et s'ils n'arrivent pas à s'enfuir ?» Depuis les pluies de janvier, il ne cesse d'avoir des glissements de terrain à cet endroit, déplore Rosita Sobha. Ce problème, dit-elle, plusieurs autres familles l'ont vécu. D'ajouter toutefois que ces dernières ont été évacuées. «Zot finn gagn lakaz. Mé nou, pé dir nou atann (... ) Mo zis per ki éna lapli, lerla mo pa koné ki nou pou fer... »

Depuis deux jours, ils sont tourmentés et ne peuvent plus fermer l'oeil de la nuit. Ces quatre membres de la famille Sobha, qui habite Camp-Manna, Tranquebar, depuis plus de 30 ans, ont peur d'assister, impuissants, à un nouvel effondrement. Jeudi soir, une partie de leur modeste demeure s'est effondrée.

