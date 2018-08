Ile Maurice: Fête mine - Tout un symbolisme

«La Fête mine est l'une des fêtes les plus connues du calendrier chinois, mais ce que nous appelons ainsi est, en fait, l'anniversaire du dieu Kwan Tee», explique Wilson Chan, responsable de la pagode Kwan Tee des Salines, à Port-Louis.

Lors de cet événement, des sachets de mines frits sont distribués aux invités, d'où le nom de Fête mine. «C'est de tradition dans la communauté chinoise de consommer des mines frits pour célébrer les anniversaires. Ce mets revêt tout un symbolisme. Il représente les souhaits de longue vie», fait ressortir Wilson Chan.

L'anniversaire du dieu Kwan Tee, également connu comme Guan Di, est célébré chaque année le 24e jour du 6e mois lunaire. «L'événement se tiendra cette année le dimanche 5 août mais comme tous les événements importants, nous commencerons les célébrations entourant l'anniversaire de Kwan Tee la vieille (NdlR : aujourd'hui)», souligne notre interlocuteur. Ainsi à partir de 21h20 ce soir, une cérémonie religieuse aura lieu et sera suivie d'un spectacle de danses du lion et du dragon et de pétarades. «Les pétarades sont très importantes car elles ont pour but de chasser les mauvais esprits», explique Wilson Chan. La distribution de mines se fera à la sortie. Le dimanche 5 août, un déjeuner et un dîner sont également prévus à la pagode, sur invitation.

Pour les Sino-mauriciens, le dieu Kwan Tee est une divinité importante. «Kwan Tee a de nombreux fidèles. À Maurice, il est surtout vénéré par les commerçants. Il est connu pour la prospérité des commerces. Vous pouvez ainsi retrouver une effigie de Kwan Tee dans les commerces chinois», souligne notre interlocuteur.

Kwan Tee était, à l'origine, un guerrier connu sous le nom de Guang Kong. Durant les combats, il fit preuve de courage et de loyauté. Ses prouesses sur les champs de bataille mais également ses qualités morales intrinsèques lui valurent une grande réputation. Il fut exécuté en l'an 220 et ce n'est qu'au XVIe siècle, sous le règne de l'empereur Sheng Dong de la dynastie des Ming, qu'il fut divinisé sous le nom de Guan Di. Il devint ainsi le dieu de la guerre, patron des soldats et également des entreprises.

Quatre mines bouillis à l'accompagnement original

Mines bouillis omelette-margoze

Si tout le monde ou presque aime les omelettes, on ne peut en dire autant du margoze, qui est légèrement amer. Chez Ah-Tai à Port-Louis, les habitués des fameuses mines bouillis «saki to le ek margoz» diront qu'un ingrédient ne va pas sans l'autre. S'il se contente de dire que ses mines bouillis margoze sont un secret de famille, Ah-Tai avoue tout de même que leur préparation est longue. Nous avons goûté et tout ce que l'on peut vous dire, c'est que l'on vous les recommande vivement.

Mines bouillis gros-pois

Oui, vous avez bien lu. Un restaurateur a osé et ses clients adorent. C'est Chandralall Algoo, à St-Pierre, qui prépare ces mines bouillis aux gros-pois. Elles ont d'ailleurs fait la notoriété de Chez Algoo. Ce plat est consistant sans être lourd. Vous en redemanderez.

Mines bouillis bouillon crabe

«Si un bon bouillon de crabes peut soigner une gueule de bois, vous n'imaginez pas l'effet des mines bouillis au bouillon de crabes», laisse entendre Lawrence Meyepa-Lopez, propriétaire de Dalon à Grand-Baie. Si, au départ, ce plat ne figurait que sur le menu d'hiver, il est devenu si populaire qu'il est proposé tout au long de l'année. Un régal.

Mines bouillis mangouak

Non, ce n'est pas un gros mot. Le «mangouak» est un coquillage que ramassent les pêcheurs. Chez Casse Croûte à Mahébourg, les mines bouillis «mangouak» sont une des spécialités. Pouvant être préparé en sauté ou daube, le mangouak se marie merveilleusement bien avec des mines bouillis. Un délice !