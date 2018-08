Ile Maurice: Accord - Ciel réunit deux filiales pour la vente au détail

Fédérer les énergies. C'est ce qu'a entrepris le groupe Ciel en appliquant le concept de cluster à son secteur de la vente en détail. Ainsi depuis le 1er août, il opère ce segment sous l'égide d'une seule et unique entité, Sun Styled Boutiques.

Sun Styled Boutiques est une filière de Sun Ltd spécialisée dans la vente au détail. Pour créer le cluster, elle s'est approprié la totalité des parts que possédait jusqu'ici Floreal Knitwear dans Ciel Textile Ltd (CTL) Retail Ltd.

La naissance de ce nouveau cluster s'est concrétisée sans mal vu que Floréal Knitwear est une subsidiaire qui appartient entièrement à Ciel Textile Ltd. Cette dernière ainsi que Sun Ltd font partie du groupe Ciel.

Cet accord renforce la base commerciale de Sun Styled Boutiques. Celui-ci gère 11 boutiques spécialisées dans la vente au détail dans les hôtels appartenant à Sun Ltd ainsi que dans d'autres hôtels.

Base de données de 7 000 clients

C'est ainsi que Sun Styled Boutiques fait son entrée dans un secteur où CTL Retails Ltd a déjà laissé son empreinte dans les centres commerciaux du pays, notamment au Caudan Waterfront, à Sunset Boulevard, Grand-Baie, Bagatelle Mall et à VIP Way de Flacq. CTL Retails Ltd dispose d'une base de données forte de quelque 7 000 clients. Ce, grâce à la commercialisation de produits portant les labels Harris Wilson, Floréal et Blue River, entre autres.