Burkina Faso: Tournoi des centres de formation Naaba Kango - La 17e édition débute ce 4 août

Le comité d'organisation du tournoi international de la solidarité des centres de formation de football Naaba kango a animé un point de presse, jeudi 2 août 2018 à Ouagadougou, pour annoncer la tenue de la 17e édition de la compétition réservée au moins de 17 ans.

La 17e édition du tournoi international de la solidarité des centres de formations de football Naaba kango se déroulera du 04 au 17 août 2018 à Ouagadougou, au stade Issoufou Joseph Konombo. C'est ce qu'a annoncé le comité d'organisation, le jeudi 02 août 2018 à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse. En effet, ce tournoi met en compétition des joueurs de moins de 17 ans des centres de divers pays. Pour cette édition, 12 équipes se sont engagées et seront réparties en 3 poules. Des équipes telles que Renaissance du Niger et Académie football club de la Côte d'Ivoire feront pour la première fois leur apparition à ce tournoi.

En ce qui concerne les habitués, 5 sont nationaux à savoir, à savoir Association football plus (AFP), Athlético de Ouahigouya, Fac, Naaba Kango, et Impact foot School de Koudougou. Les 5 équipes étrangères sont, Kandadji , Djoliba et AS Djétou du Mali, Efam et AFOLA de la Côte d'Ivoire. La présentation des différentes équipes a été faite au cours de la conférence de presse par le responsable à la commission technique, Losséni Paré. Il a rassuré la presse sur la présence effective de ces centres de formation. En tout 21 matchs sont au programme et l'entrée au stade est libre. Le président du comité d'organisation, Roger Ouédraogo est revenu sur les difficultés auxquelles ils ont dû faire face aux précédentes éditions.

En rappel, la finale de l'édition précédente n'a pas pu se tenir par faute de moyen. Le comité d'organisation a promis la tenue de la finale lors cette 17e édition. Il a appelé les bonnes volontés à soutenir les organisateurs du tournoi, étant donné que « les partenaires ne courent pas les rues». Le président du centre de formation Naaba Kango et promoteur du tournou, Noufou Ouédraogo, a pour sa part adresser ses remerciements et sa reconnaissance au comité d'organisation. Il est revenu sur l'importance de ce tournoi en se remémorant ceux qui y ont fait leurs premiers pas à savoir Charles Kaboré, Ocansé Mandela, André et Jordan Ayew. Un appel a été lancé au public burkinabè qu'il sorte nombreux pour soutenir ces centres de formation en compétition.

Roland KABORE

(Stagiaire)