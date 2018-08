Togo: Le MJCO change de dénomination et dit "merci à la CEDEAO"

Parlant de ce changement de dénomination, le président de ce mouvement Victoire Kossi Ametsyo a indiqué qu'il s'agissait désormais de travailler pour tout le Togo. On s'est rendu compte de certaines réalités sur le terrain, une jeunesse en manque d'éléments pour connaitre certaines choses tels le civisme, la citoyenneté, la non-violence, l'adhésion à un parti politique, le militantisme, donc pour lutter et éclairer la lanterne de tous ces jeunes, ceux de l'opposition que du pouvoir.

Après plusieurs mois d'activités au contact des Togolais durant toute cette période de crise, le MJCO (Mouvement de la Jeunesse Consciente de l'opposition) vu la nouvelle donne, avec la feuille de route prescrite par la CEDEAO le 31 Juillet 2018, a décidé de voir un peu plus grand. Ainsi, dans la dynamique de travailler pour tout le Togo et non pour une conscientisation rien que de la jeunesse de l'opposition, a décidé de changer de dénomination et devient à compter de ce jour, le MJCT (Mouvement Jeunesse Consciente du Togo).

Ils sont des jeunes de l'opposition qui compte tenu du caractère parfois peu citoyenne et incivique lors de certaines manifestations de cette opposition, ont pris leur destin en main, en se désolidarisant de ces manifestations et partant de toute l'opposition.

