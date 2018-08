Cote d'Ivoire: la 2ème édition de la nuit de la rumba aura lieu le lundi 06 août à madison street bar.

Héritier Watanabé en attraction à Abidjan à la 2ème nuit Nuit de la Rumba.

L'information a été donnée le vendredi 03 août 2018 lors d'une conférence de presse coanimée par Cheick Ibrafall, Gbétibouo Jean-Philippe, Russell Brown , Yanick Evrard, membres de l'amicale des amoureux de la Rumba et Mme Tanh, directrice d'agence et consultante évènementiel. « Cette soirée est un avant-goût des deux concerts de l'artiste Héritier Watanabé prévus pour les 7 et 8 septembreprochains consécutive à la célébration du 15ème anniversaire de l'Intelligent d'Abidjan; et c'est notre manière à nous, amoureux de cette belle musique de soutenir nos partenaires. Pour ce faire, la nuit de la Rumba que nous organisons va consacrer à 70 % le répertoire de l'artiste, qui sera interprété par l'orchestre Kitoko Malamu », a dit Russell Brown.

Et pour couronner le tout, a-t-il dit, les premiers tickets des deux concerts seront vendus cette nuit-là qui sera inoubliable pour reprendre les mots de Cheik Ibrafall, président du comité d'organisation de l'évènement. Pour Yannick Evrard, cette seconde édition de la nuit de la Rumba ira au-delà de l'aspect festif, car elle va consister également à lever des fonds pour l'achat de 500 kits scolaires pour venir en aide aux parents démunis. Mme Tanh, représentante de Totem Communication, promotrice des événements des 7 et 8 septembre, a salué l'action de l'amicale, et relevé la qualité excellente des rapports de les deux entités. Selon elle, la question de l'arrivée de l'artiste ne se pose plus, car tout est déjà bouclé et coordonné à ce niveau. Les lignes bougent.