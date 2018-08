Afrique: CM Femmes U20 NIGERIA

Le Nigeria n'a jamais tremblé ou presque sur le chemin qui l'a mené jusqu'à la France. Avec cinq victoires, un nul et une différence de buts de +20, les Super Falconets ont évité les pièges dressés tour à tour par la Tanzanie (3:0 ; 6:0), le Maroc (1:1, 5:1) puis l'Afrique du Sud (2:0, 6:0). Co-meilleure buteuse de la compétition avec la Ghanéenne Princella Adubea, l'attaquante Rasheedat Ajidabe a grandement contribué à cette qualification, elle qui s'était déjà distinguée deux ans plus tôt, en dominant le classement des buteuses des éliminatoires pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2016.

Quatre équipes seulement ont participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA. Le Nigeria appartient à ce cercle très fermé, au même titre que le Brésil, les Etats-Unis et l'Allemagne... Une Allemagne qui a battu les Super Falconets deux fois en finale, en 2010 et 2014. En 2012, la route nigériane vers la finale a été barrée en demi-finale par les USA. Elles se sont arrêtées en quart de finale lors des éditions 2004, 2006 et 2008, et n'ont pas passé la phase de groupes lors de la première édition du tournoi (2002)... et de la dernière (2016).

