Cote d'Ivoire: Ligue1 - Les grandes ambitions du Fc San Pedro

«Nous sommes en train de mettre en place l'un des plus grands centres de formation d'Afrique. Ce centre basé à Brofodoumé, sur la route d'Alepé, est bâti sur une superficie de 22 hectares. Il compte quatre terrains, trois pelouses gazonnées et une synthétique, avec des gradins qui peuvent accueillir 2500 à 3000 personnes. Le centre dispose aussi d'une piscine de 50 mètres, d'un terrain de basket-ball, de handball et de tennis. C'est un très grand centre que nous envisageons d'ouvrir pour la saison 2019-2020», a révélé Ali Hachicha.

Le club offre également à ses joueurs de meilleures conditions de travail, avec des salaires qui sont parmi les plus élevés du championnat de Côte d'Ivoire. «Depuis que j'ai pris cette équipe, je me suis engagé à donner de bons salaires aux joueurs. J'estime qu'un joueur qui évolue en Ligue 1 est un professionnel. Il mérite donc le salaire d'un footballeur professionnel», a confirmé son président.

L'homme d'affaires tunisien à qui le club a été cédé, en 2015, par son fondateur, Anet Jean Jacques, est un ancien footballeur amateur, un passionné qui a décidé de s'investir pleinement dans ce projet. La saison dernière, ce sont plus de 650 millions qu'il a mobilisés pour permettre à Zouzou Carlos et ses coéquipiers d'atteindre leurs objectifs.

«Nous sommes qualifiés pour la C2. Mais nous viserons, lors de l'exercice 2018-2019, la Ligue des champions. On fera tout pour se classer parmi les deux premiers. Dans cette perspective, nous comptons recruter les meilleurs joueurs d'ici et d'ailleurs pour renforcer le groupe déjà en place», a déclaré Ali Hachicha, le président du club.

Tout semble, en effet, aller très vite pour le deuxième club de San Pedro (créé en 2004). Classés 3e lors de la Ligue 1 (2017-2018) et qualifiés pour la Coupe de la Confédération, les Orange et noir n'ont qu'un seul rêve : bouleverser la hiérarchie dans le football ivoirien.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.