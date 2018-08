Cote d'Ivoire: Mara'Can Abidjan 2018 - La composition du COCAN dévoilée par le président Bleu

Le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (Cocan) de la 7è édition de la Can de maracana «Mara'Can Abidjan 2018», a été rendu public le vendredi 3 août 2018 par le président de la Fédération internationale de maracana et associations (Fimaa), l'Ivoirien Bleu Charlemagne.

La cérémonie s'est déroulée au sous-sol de l'Office national des sports (Ons), au Plateau, en présence de Mme Fêtai Hortense Kinimo, directrice des sports de haut niveau au ministère des Sports et de M. Arsène Akéko, directeur de la Culture, des sports et du tourisme du District d'Abidjan.

L'occasion a été pour le président de la Fimaa, le commissaire Bleu Charlemagne, de revenir sur les conditions d'attribution de la 7è édition de la Can, à la Côte d'Ivoire. «... En réalité, c'est le 23 octobre 2017 au Mali, en marge de l'Assemblée générale de la Fimaa, que les présidents, membres des délégations présentes, nous ont pris en off afin de nous demander d'accepter l'organisation de cette édition aux dépens du Gabon. En tant que fils du pays hôte et président de l'instance fédérale internationale, nous ne pouvions pas nous dérober», a rappeler le commissaire Bleu.

Poursuivant, le président de la Fimaa a exprimé la gratitude des 5 millions de maracaniers au Président Alassane Ouattara et au ministre des Sports qui ont tout mis en œuvre pour l'effectivité de la compétition. «On était le 22 juin dernier à Heden Golf Hôtel pour la réunion préparatoire. Tellement la destination Côte d'Ivoire fait envie, nous sommes aujourd'hui débordé en termes de participants. A 60 jours de cet évènement sur lequel le monde entier va se focaliser, nous voulons que vous nous donniez l'onction», a indiqué le président Bleu, avant de dévoiler la quintessence du Comité d'organisation.

«Ma joie est d'autant plus grande que cette compétition est organisée en Côte d'Ivoire. Toute ma gratitude va à l'endroit des sponsors qui ont choisi la bonne part mais surtout à la Fédération ivoirienne de maracana et disciplines associées (Fimada). Vous répondez à la vision du ministre des Sports qui veut que chaque fédération ait au moins un sponsor. Au regard de la qualité des membres qui composent le Cocan, je sais que nous réussirons ce pari afin d'élargir les frontières ivoiriennes grâce au brassage que va susciter cette compétition. Nous sommes à pied d'œuvre afin qu'elle soit un succès total. Le ministère des Sports jouera sa partition, les sponsors la leur. Et mon souhait au-delà de la réussite, est que les trophées sénior et super-sénior restent en Côte d'Ivoire», a déclaré la représentante du ministre des Sports, Danho Paulin.

A sa suite, la mascotte de la Can a été dévoilée ainsi que le thème de référence de la "Mara'Can Abidjan 2018". Il s'articule autour de la Convivialité, fraternité et Amitié (Cfa).

A noter que la coordination générale du Cocan est assurée par le ministre des Sports, M. Paulin Claude Danho, tandis que la présidence du Cocan est assurée par le président de la Fimada, le commissaire Bleu Charlemagne.

Au nombre de six (6), les Commissions techniques du Cocan se composent des Commissions compétitions, infrastructures et logistiques, Commission accueil, protocole et sécurité, Commission Hébergement-restauration et loisirs, Commission communication, Commission mobilisation et animation, et la Commission médicale.