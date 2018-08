Cote d'Ivoire: "Mara'Can Abidjan 2018" - La mascotte dévoilée

La 7è édition de la Coupe d'Afrique de maracana «Mara'Can Abidjan 2018» se déroulera en Côte d'Ivoire au mois de septembre 2018.

En marge de la cérémonie de présentation du Comité d'organisation de la Can (Cocan) qui s'est déroulée le vendredi 3 août 2018, au sous-sol de l'Office national des sports (Ons) sis au Plateau, la mascotte de la compétition a été officiellement dévoilée.

Il s'agit d'un Éléphant incrusté du "Trokaper", le ballon officiel de la Can avec les initiales CFA qui résument le thème de référence de la 7è édition de la Can à savoir la Convivialité, la fraternité et l'amitié.

Pour rappel, la 7è édition de la Can «Mara'Can Abidjan 2018» se déroulera du 25 au 30 septembre. Douze pays seront en course pour la succession de la Côte d'Ivoire, détentrice des deux trophées (sénior et super vétéran).

Il s'agit du Togo, Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, de la Guinée, du Cameroun, Gabon, de la Rd Congo. L'Afrique blanche effectue sa grande première dans la compétition avec la participation de la Tunisie. Les pays invités sont la France, la Chine et les États-Unis.