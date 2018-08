Cote d'Ivoire: ASCAD - Pour un modèle de prospective ivoiro-ivoirien

Les échanges se sont poursuivis en dehors du cadre formel et l'on a souhaité d'autres rencontres de ce type. Preuve que le nouveau président de l'Ascad, Antoine Hauhouot Asseypo, géographe, ayant lui-même aussi participé à cet ouvrage "réflexionnel" du Bnpvs agite le drapeau du renouveau et du dynamisme sur l'Académie.

Les réponses à ces préoccupations et à bien d'autres ont composé la deuxième partie de la rencontre. Au dire du Dr Pokou Koffi, «la Côte d'Ivoire ne va pas s'engager dans la voie du copier-coller. Mais il y a des expériences qui ont marché et dont nous allons chercher à tirer profit tout en les adaptant à notre réalité et en faisant en sorte que les problèmes créés par l'industrialisation tels que les déchets, la pollution s'amenuise (... ) Nous ne bénéficions par de ressources et les bailleurs de fonds sont clairs. Ils ne veulent pas nous financer».

Une délégation de 10 membres du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique (Bnpvs) a, au siège de l'Ascad, représenté l'équipe de 30 personnes composée de géographes, sociologues, historiens, juristes, économistes, députés, agronomes... ayant travaillé sur le rapport commandité par l'Etat ivoirien pour réussir la vision que le pays voudrait se donner dans le temps et dans l'espace.

