Burkina Faso: SIMBORO Daouda et douze autres interdit d'utiliser des insignes de l' UPC

Une collision entre un mini bus et un camion a causé la mort de quatre personnes et fait 20 blessés graves… Plus »

Autrement, si les intéressés ne s'exécutent pas, ils payeront à l'UPC les 100.000 francs par jour à titre de réparation du préjudice causé. L'UPC salue cette décision de justice. Elle invite les militants et sympathisants à demeurer sereins et à faire confiance à la justice burkinabè, dans cette affaire qui l'oppose aux députés frondeurs.

L'Union pour le Progrès et le Changement (UPC) informe ses militants et sympathisants, ainsi que l'ensemble des citoyens burkinabè, que le juge des référés a ordonné le vendredi 03 août 2018 à SIMBORO Daouda et douze autres, de cesser l'usage des insignes du parti, sous astreinte de cent mille (100.000) francs CFA par jour de retard.

