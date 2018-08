Togo: Les femmes FDR se forment à « la stratégie de communication et le marketing politique »

Financé par la fondation partenaire, Konrad Adenaeur, cet atelier lancé par le président national, Me Apévon, en présence du représentant de la fondation, Florian Karner, permettront selon les responsables du parti d'entretenir les participantes sur des sous-thèmes liés au thème général, à savoir, « Analyse de la communication des FDR », « Elaboration de la stratégie de communication », « Comment développer un message politique et le communiquer : cas des femmes du parti FDR » et « Les médias sociaux au cœur de la communication politique ».

Ce samedi, la cible, ce fut les femmes de ce parti de l'opposition, membre de la C14 (Coalition des 14 partis de l'opposition), à la tête duquel se trouve l'homme de loi, Me Paul Dodji Apévon. Depuis donc ce samedi matin, les femmes de ce parti à la couleur violette sont en atelier de formation de trois jours sur « la stratégie de communication et le marketing politique ».

Les FDR (Forces Démocratique pour la République) l'ont bien compris et continuent de déployer les grands moyens pour que leurs membres soient au mieux formés sur ce constitue la vie politique nationale et internationale.

