Ile Maurice: Le Centre culturel chinois souffle ses 30 bougies

Dans le cadre des 30 ans d'activités du Centre culturel chinois (CCC) à Bell-Village, tout un programme sera proposé au grand public à partir de ce samedi 4 août, et ce, jusqu'au dimanche 16 septembre. Ce Chinese Culture Month est organisé en collaboration avec le ministère des Arts et de la culture. Le CCC est le premier centre culturel chinois d'outre-mer, inauguré le 11 juillet 1988 par le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth.

Le CCC a pour mission de promouvoir les échanges culturels sino-mauriciens. Depuis sa création, le centre a rempli sa mission en proposant au public diverses activités allant des formations artistiques aux cours d'arts martiaux. Lors de sa récente visite chez nous, le président de la République de Chine, XI Jinping, a souhaité que les échanges culturels sino-mauriciens soient renforcés. Tout un programme a donc été élaboré en ce sens pour le trentième anniversaire du centre.

Le coup d'envoi de ce Chinese Culture Month sera donné aujourd'hui à partir de 15 heures au CCC à travers une exposition de peintures à l'huile. Cette exposition mettra en valeur les oeuvres de 16 artistes connus en Chine, soit celles de Pan Shixun, Wang Zhenghua, Sun Weimin, Luo Zhongli, Yang Feiyun, Chao Ge, Xie Mingli, Hu Jiancheng, Liang Yijun, Pan Ying, Pang Maokun, Xu Xiaodong, Zhang Yibo, Liu Xin, Lin Mao et Luo Dan. Connue pour sa délicatesse, la peinture chinoise ne manquera pas de plaire aux connaisseurs.

Outre l'exposition, ce mois spécial comprendra des activités pour tous les goûts allant de la musique à l'opéra, en passant par la mode et le cinéma. L'événement verra, entre autres, un gala show des étudiants du centre, le samedi 18 août, une signature de convention entre le Tianjin Conservatory of Music et le Conservatoire national François Mitterrand, la présentation de Havoc in Heaven par l'opéra de Pékin le 26 août au Mahatma Gandhi Institute (MGI), à Moka, une présentation autour de l'erhu, instrument de musique traditionnel chinois par Zhang Zunlian le 30 août, une Shanxi Cultural Week avec, à la clé, la projection de films à partir du mardi 11 septembre et un festival de musique intitulé Ode to the Moon, le samedi 15 septembre au MGI. Un défilé de mode, le 16 septembre, clôturera ce mois culturel.