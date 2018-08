Ile Maurice: Urmila Mutty, une jeune engagée

À 23 ans, elle aspire à être une reine de beauté avec un but. Finaliste de Miss India Worldwide Mauritius 2018, dont la finale se tiendra à la fin du mois, Urmila Mutty enchaîne des projets pour sensibiliser les Mauriciens à adopter une vie saine. «J'organise des campagnes de sensibilisation et des projets tels que des classes de zumba et de yoga.»

Déterminée à se faire entendre, elle a même écrit un article sur l'importance du sport et de la bonne nutrition pour le corps comme pour le mental. «Mon but, c'est d'utiliser mon titre de Miss India Worldwide Mauritius 2018 pour accomplir des choses», soutient-elle.

Étudiante et employée dans une boîte de comptabilité, Urmila Mutty a une vie chargée. Cependant, elle s'est disciplinée afin de pouvoir gérer toutes ses activités. Elle se dit elle-même impressionnée de la manière dont elle a changé quand elle est devenue une jeune femme engagée. «Je vois dorénavant en moi fleurir de la patience, de la détermination et beaucoup d'amour et d'inspiration quand je rencontre les gens que j'aide comme les femmes atteintes de cancer ou des ex-drogués en passe d'une nouvelle vie. Cela me touche beaucoup quand je sais que je leur apporte une aide.»

D'ailleurs, si elle est timide de nature, elle a postulé au concours Miss India Worldwide Mauritius 2018 afin de se surpasser. «C'est pour cela que j'encourage les jeunes comme moi à s'inscrire aux concours», lâche Urmila Mutty.