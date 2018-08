Afrique: CAN TOTAL U-20 - Avantage Ghana

La première manche du dernier match éliminatoire de la CAN Total U-20, Ghana - Bénin s'est déroulée le samedi 4 août 2018, à Cape Coast. Les Black Satellites se sont imposés, chez eux, après avoir été menés à la mi-temps (3-1).

Le Béninois Saliou Allagbani a ouvert le score (0-1, 28') mais les juniors ghanéens ont réussi à faire la différence après la pause avec un doublé de Richard Danso (57' et 60') et un but d'Ishaku Konda (71').

La première période a été partagée entre les deux équipes: dix premières minutes en faveur des locaux avant que le Bénin ne porte ensuite le danger dans la défense des locaux jusqu'au but d'Allagbani.

Le Ghana a ensuite trouvé son rythme dans le match grâce à de superbes passes mais le gardien béninois Katchon Abiola s'est interféré avec succès sur toutes les actions ghanéennes.

Le Ghana est revenu plus fort en seconde période, à la recherche du but égalisateur et l'entrée d'Elvis Kyei Baffor à la place d'Agyei Baokye a apporté plus de tonus au secteur offensif. Résultat, les Ghanéens ont marqué trois fois en quatorze minutes.

Le match retour est prévu le 11 août à Cotonou.

Réactions

Jimmy Cobblah (entraîneur du Ghana)

C'était la première fois que nous rencontrions cette équipe qui nous a surpris dans la première moitié de la rencontre. Je pense que ce mauvais départ a été la conséquence de la déstabilisation qu'a connue ces dernières semaines le football ghanéen, nos joueurs étant depuis trop longtemps privés de compétition.

A la mi-temps, j'ai demandé à mes joueurs de ne pas se sentir déstabilisés par le but encaissé. Le message est bien passé et nous avons marqué trois fois. A nous de ne pas dilapider cette avance dans une semaine au Bénin, face à un adversaire qui a montré de belles qualités. Attention, ce n'est pas gagné.

Valère Houandinou (entraîneur du Bénin)

Les Ghanéens, on le savait, ont une belle équipe. Ils nous l'ont montré surtout en seconde période. Maintenant on n'est pas KO. On a marqué un but à l'extérieur ce qui est intéressant.

Nos concurrents ont un avantage de deux buts. A nous de corriger ce qui doit l'être afin de réserver une surprise aux Ghanéens qui se croient peut-être déjà qualifiés pour la phase finale. Le challenge qui nous attend s'annonce passionnant. Et on sera cette fois chez nous.