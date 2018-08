Cote d'Ivoire: Les populations Atchan reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour les actions de developpement en leur faveur

La rencontre a été l'occasion pour le Premier Ministre d'appeler les Ivoiriens à davantage consolider la paix et la cohésion sociale, afin de maintenir la dynamique de développement du pays et de la consolider pour l'atteinte de l'Emergence à l'horizon 2020.

Selon le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, ces actions continueront et se renforceront par un programme en quatre volets en cours de réalisation. A savoir le bitumage des voies d'accès, l'électrification complémentaire, l'adduction en eau potable et la remise en état des écoles primaires.

Des actions essentiellement orientées vers les secteurs de l'eau, de l'électricité, de la santé et de l'éducation. Le porte-parole des populations, le ministre-Gouverneur du District Autonome d'Abidjan, Beugré Mambé, a témoigné la reconnaissance de tous les villages Atchan et Attié au Chef de l'Etat pour les nombreux projets dont ils ont bénéficié ; ajoutant même que bien des villages de la localité sont déjà dans l'émergence que le pays ambitionne d'atteindre à l'horizon 2020.

