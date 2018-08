Algérie: Festival de Djemila - Le chanteur Billel Sghir enchante le public

La chanteuse Anissa Hadjerssi, une des élèves de l'émission "lhane Oua Chabab", à la voix suave et la présence remarquée a offert à l'assistance un voyage au cœur des sonorités maghrébines en interprétant des chansons algériennes, tunisiennes et marocaines avant de rendre hommage à la diva de la chanson arabe, Warda El Djaziaria avec "Haramt Ahibek".

Cheb Khalas a pris le relais et lancé, "Allo waynek" pour annoncer son entrée sur la scène de l'antique Cuicul et enchaîner avec ses meilleurs tubes.

Embrasant l'atmosphère et donnant à la soirée un ton joyeux et énergique, le chanteur raï interpréta encore "Goultelkoum, "Nebghiha", "Takhtini", sur une musique au rythme infernal qui fera déhancher la foule.

L'artiste a entamé son spectacle par "Hadi Zaâfa ou fayta" émerveillant ses fans qui se sont déplacés en grand nombre de plusieurs wilayas du pays, et a enchainé durant une heure d'autres chansons à l'instar de "Ma zal y'ji tour" et "Arouwahi nathassbou", reprises en chœur par le public.

