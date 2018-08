Algérie: Intempéries - 5 personnes périssent et une autre portée disparue à Tamanrasset

Les services de la protection civile de Tamanrasset prodiguent des conseils aux citoyens à travers la radio locale et les campagnes de sensibilisation pour les appeler à faire preuve de prudence en évitant les croisements des oueds. À noter qu'il avait été décidé, à la demande du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, de dépêcher une commission ministérielle mixte en collaboration avec les secteurs concernés dans la wilaya de Tamanrasset suite aux dernières perturbations météorologiques.

Il s'agit, en fait, de deux jeunes filles (7 et 8 ans) ayant péri dans les crues des vallées de la ville frontalière de Tin Zaouatine, sachant que 3 personnes (un jeune homme et deux filles) avaient été repêchés, samedi soir, par la Protection civile dans la région de Tankaghali, selon la même source. Par ailleurs, les services de la protection civile sont à la recherche d'une autre personne emportée par les crues près de la même région. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs régions durant les dernières heures, y compris les deux régions frontalières d'In Guezzam et Tin Zaouatine ont été l'origine des crues de plusieurs oueds.

