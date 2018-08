Sénégal: « Fashion Tech » – Quand mode et technologie font bon ménage

D'après elle, la qualité des projets réalisés par ces jeunes filles ayant pris part à cet atelier, donne plus d'optimisme par rapport à l'avenir du compagnonnage entre la mode et la technologie au Sénégal.

Ce qui consiste à montrer qu'au Sénégal dans des domaines comme la mode, il est possible d'allier la modernité avec plus de traditionnel et que des choses aussi extraordinaires peuvent y jaillir.

Les tenues et robes lumineuses sont devenues légions pour permettre aux artistes d'illuminer leurs spectacles et de mieux attirer leur publics.

A l'en croire, l'effet recherché, c'est plus l'attraction surtout pour les tenues de scène. Un clin d'œil est ainsi fait aux artistes sénégalais et africains dans leur ensemble.

C'était dans le cadre d'un atelier de deux jours que la startup mJangale et Goethe Institut ont organisé les 3 et 4 août à Dakar, avec le soutien d'écoles de couture de la capitale sénégalaise.

Le marché des vêtements connectés a de beaux jours devant lui en Afrique et particulièrement au Sénégal. Le défilé intitulé « Fashion Tech » organisé par la startup mJangale et Goethe Institut, le samedi 4 août à Dakar, a permis de s'en rendre compte. C'était au terme d'un atelier de deux jours auquel avait participé de jeunes écolières.

