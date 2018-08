Sénégal: "Centre Sauvegarde" de Guédiawaye champion du Sénégal de karaté

"Quand vous êtes un dirigeant, un leader, un chef d'entreprise, ce qui vous fait avancer, c'est moins les connaissances que les valeurs que vous incarnez", a-t-il dit, parlant notamment du respect de soi et de l'adversaire, illustré par le salut qu'on lui adresse avant et après le combat.

M. Sarr a cité le courage, le respect, l'abnégation et l'esprit d'équipe, qui traduisent selon lui un état d'esprit pouvant inspirer chacun et pousser à "aller de l'avant (... ) dans la vie de tous les jours".

"Quand j'ai vu une équipe faire le gangaku (un kata supérieur), je me suis dit que nous sommes alignés sur les normes internationales de précision et d'esprit d'équipe". Ce qui montre que l'équipe a longtemps travaillé ensemble, a commenté M. Sarr lui-même praticien de cet art martial.

En "kumité" dames, Mbossé de Kaolack a décroché la médaille d'or, Niary Tally et le Dakar Université Club (DUC), deux clubs de la capitale sénégalaise, héritant de l'argent et du bronze. La quatrième place est revenue à l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.

Les résultats de l'édition 2018 des championnats du Sénégal de karaté par équipes "kata" et "kumité" hommes et dames, parrainée par le ministre du Commerce Alioune Sarr, au stadium Lat-Dior, se présentent comme suit :

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.