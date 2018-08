Ile Maurice: La barre des 100 morts franchie - Hommage aux victimes...

Il se passe rarement un jour, depuis le début de l'année, sans qu'on entende parler d'un accident. À tel point que c'en est devenu une hantise pour les proches. À ce dimanche après-midi 5 août, 106 personnes ont trouvé la mort sur nos routes. En 2017, pour la période de janvier à juin, nous en étions à 69 décès. En hommage aux victimes, voici les noms de ces mamans, papas, frères, soeurs, conjoints, amis, partis trop tôt.

Janvier

Cette année a débuté avec deux morts le jour même du Nouvel an. Mohamed Zinedeen Phutully, âgé de 18 ans, et son frère Falahuddeen Phutully, 24 ans, ont été victimes d'un accident de la route à St-Jean. L'un d'eux est mort sur le coup tandis que l'autre a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Ramdass Poliah, aide-chauffeur de 58 ans, a rendu l'âme après un accident survenu le 4 janvier, aux alentours de 4 h 40, près du Caudan. Le véhicule, un camion de la compagnie Omnicane, se dirigeait vers le Sud lorsque le conducteur, Louis Marie Malgache, 60 ans, en a perdu le contrôle.

Le 7 janvier, Raeef Aukburally avait, lui, été victime d'un accident à la hauteur de Bagatelle. Le véhicule qu'il conduisait a fait une sortie de route avant de terminer sa course contre un pylône électrique. Il avait été admis aux soins intensifs de l'hôpital Victoria à Candos. Il a poussé son dernier soupir deux jours après.

Pravin Tanthanee, 25 ans, et habitant à Triolet, a succombé à ses blessures après trois jours d'hospitalisation, le 8 janvier. Il était placé sous respiration artificielle après un accident de la route survenu à chemin Vingt-Pieds, Grand-Baie.

Deepuk Rookmin, 42 ans, a lui aussi connu une fin tragique. Des policiers de Brisée-Verdière ont retrouvé le corps du quadragénaire gisant dans un caniveau, à côté d'un champ de canne, à Bois-d'Oiseaux. Sa motocyclette était à côté de lui.

Le 9 janvier, René Clency Russie, un célibataire de 52 ans, a connu une fin tragique. Il a été fauché par une voiture sur la route principale de Bambous.

Deosaran Birjoo, un habitant de Bois-d'Oiseau âgé de 55 ans, est décédé après avoir été victime d'un accident sur la route principale de Bel-Air.

Palianee Goinsamy, 83 ans, a été percuté par un camion-citerne à la route Nicolay, Ste-Croix, alors qu'il se trouvait à vélo, le mardi 16 janvier.

Philippe Bucktora, âgé de 65 ans, a été retrouvé sans vie sur l'asphalte, près d'un supermarché à Rose-Belle, le mercredi 17 janvier. Ce dernier portait plusieurs traces de blessure sur le corps.

Le jeudi 25 janvier, Deosaran Birjoo, un habitant de Bois-d'Oiseau, est tué dans un accident. Sa fille et lui étaient à moto lorsqu'ils ont été percutés par une voiture.

Février

Le 2 février, Sobha Mudhoo, âgée de 65 ans, habitant Goodlands, succombe à ses blessures après trois jours sous respiration artificielle à l'hôpital du Nord. Elle revenait d'une séance de prière, vers 19 h 45, quand une voiture l'a percutée.

Kunalsing Panray-Ramchurn, plus connu comme Vikesh, 21 ans, a succombé à ses blessures suivant un accident de la route le 3 février. Sa motocyclette est entrée en collision avec une fourgonnette.

La fourgonnette de Nilesh Purdasy, un livreur de pain âgé de 27 ans, a percuté une camionnette qui s'apprêtait à doubler un autre véhicule. Il est mort sur le coup.

Elle avait été admise à l'hôpital SSRN dans la nuit du vendredi 9 février, après une collision entre deux voitures. Sarah-Jane Kong Hung Choeng, âgée de 30 ans, n'a pas survécu. L'habitante de Mont-Choisy a succombé à ses multiples blessures.

12 février. Les corps de Shakeel Moossun, 21 ans, et de Niven Moothia, 22 ans, ont été retrouvés dans une voiture repêchée dans la rivière Rempart, à Yemen. Selon le rapport d'autopsie, le premier est décédé d'une fracture du cou alors que le décès du second a été attribué à une asphyxie due à la noyade. Les deux victimes étudiaient à l'institut Charles Telfair.

Navindranath Boojhawon, un habitant de Beau-Vallon âgé de 39 ans, est renversé par un deux-roues alors qu'il se trouve sur la route principale de Mahébourg en compagnie d'un ami, le 25 février. Dépêché sur place, le SAMU n'a pu que constater son décès.

Mars

11 mars. Dharmarajen Carpayen aurait perdu le contrôle de son deux-roues, qui a fini sa course contre une main courante. Cet habitant de Roche-Bois, âgé de 38 ans, n'a pas survécu. Il s'agit du second accident, en 24 heures, après celui qui a coûté la vie à Dharko Ungamootoo, 22 ans, samedi 10 mars.

Le mercredi 14 mars, Désiré Richard François Perne, âgé de 38 ans, perd le contrôle de son deux-roues. Ce qui lui coûte la vie. L'habitant de Camp-Levieux est retrouvé inerte sur la chaussée.

Le bébé que portait Clarissa Hollandais est mort avec elle, ainsi que son fils aîné, Ismael Tayron Luximon, âgé de deux ans, lors d'un accident survenu à La Prairie, aux petites heures du matin, le mercredi 14 mars. Clarissa Hollandais et le petit Ismael avaient été projetés hors de la voiture. Leurs corps gisaient, inertes, sur l'herbe.

Wahida Bibi Dinally, âgée de 43 ans, est morte sur le coup dans un accident de la route survenu à 19 h 27, le jeudi 15 mars à Daruty, Petit-Raffray. Elle était assise à l'arrière dans la voiture qui a heurté de plein fouet un autobus qui se dirigeait vers un garage.

Il aurait soufflé ses 19 bougies, le mardi 20 mars. Yudishtir Appadoo est décédé la veille dans un accident à Canot. Sa voiture a fait une sortie de route avant de heurter de plein fouet un poteau électrique.

L'accident qui a coûté la vie à Sewraz Ujoodha s'est produit devant le poste de police de Quatre-Bornes, vers 23 h 50, le 20 mars. L'habitant de Bonne- Terre, Vacoas, âgé de 57 ans, était à moto lorsqu'il aurait été percuté par une fourgonnette.

Le 23 mars, Hans-Yonel L'Espérance, 18 ans, habitant Plaisance, succombe à ses blessures. Il avait été victime d'un accident survenu à hauteur du by-pass de Goodlands. Transporté à l'hôpital SSRN, le jeune homme n'a pu être sauvé par les médecins.

Le même jour, Chaussex Christian Aristide Ferdinand, un Français âgé de 54 ans, est mortellement fauché par une fourgonnette, à Curepipe. Il traversait la route lorsqu'il a été renversé.

Ashish Ramtohul, un habitant de Chemin-Grenier, a perdu la vie dans un accident de la route survenu à Pomponette dans la soirée du lundi 26 mars. La voiture que conduisait le jeune homme de 24 ans aurait fait une sortie de route avant de terminer sa course contre un pylône électrique.

Le drame s'est joué à Riche-Terre dans la soirée du lundi 26 mars. Un piéton a été fauché par une voiture. Il est mort sur le coup. Il s'agit de Jean Daniel Belle Jambe, 43 ans. Cet habitant de Roche-Bois a été identifié grâce à ses empreintes digitales.

Mamade Ariff Rusmaully venait de quitter l'hôpital du Nord, où il était allé déposer les lunettes de son épouse, lorsqu'il a été victime d'un accident sur la route principale de Pamplemousses, vers 10 heures, le 30 mars. Sa motocyclette est entrée en collision avec un camion. Le poids lourd lui est passé sur le corps. L'habitant de morcellement Raffray, Le Hochet, est mort sur le coup.

Le 31 mars, Ruben Arnasala, perd le contrôle de sa voiture sur la route de Balaclava menant à Arsenal, peu après 2 heures du matin. Il s'apprêtait à déposer ses amis chez eux. À bord du véhicule, se trouvaient cinq personnes. Deux d'entre elles y laisseront la vie. Elles sont Kimberley Agathe, âgée de 16 ans, et Rudy Charles Azie, 29 ans.

Avril

Il n'a pas survécu à ses blessures. Vikash Boolaky, un chauffeur âgé de 38 ans, est décédé, le jeudi 5 avril, à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jeetoo. La veille, l'habitant de Canal Dayot, avait été victime d'un accident de la route.

Le 6 avril, Dominique Kan Chai, 56 ans, plus connu comme Toto, et son ami Mourtousa Sheik Heerah, 53 ans sont tués dans un accident à Trou-Fanfaron. Ils étaient à motocyclette lorsqu'ils ont été percutés par un camion. Ils venaient de quitter le port et devaient prendre l'intersection pour se diriger vers Port-Louis.

Nanda Rajen Moothoosamy, aussi connu comme Deven, a été victime d'un accident survenu à hauteur de la clinique Wellkin, à Moka, le vendredi 13 avril. Selon les témoins de la scène, la voiture de ce policier affecté à l'Emergency Response Service de Vacoas est entrée en collision avec une fourgonnette.

Le jeudi 19 avril, Vivekanand Bannewari, 67 ans, succombe à ses blessures. Il avait été fauché par un autobus le vendredi 13 avril, à Flacq.

Goorooduth Boodhee, 57 ans était à bicyclette au moment de l'accident qui lui a coûté la vie, le 20 avril, à Flacq.

Didier Yoan Dumont, 20 ans, a été fauché le lundi 30 avril, vers 20 heures, à Ébène. Le jeune homme est mort sur le coup. Didier Yoan Dumont aurait perdu le contrôle de la moto qu'il pilotait.

Le 22 avril, le petit Namish Kumar Bundhooa, 4 ans, est mortellement percuté par la voiture de son voisin, alors qu'il récupérait son jouet dans la rue. L'accident s'est produit devant sa maison, à Poste-de-Flacq.

Radakrishna Nowbuth, âgé de 69 ans, traversait la route, à Mesnil, quand il a été percuté par un van, le lundi 23 avril. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital Victoria, à Candos. Il devait toutefois succomber à ses blessures peu après.

Le 24 avril, Eric Sophie, âgé de 41 ans, succombe à ses blessures aux alentours de 14 h 30. C'est peu après 12 h 15 que cet habitant de Sophie Lane, Bois-d'Oiseau, a été retrouvé inconscient dans la localité.

Jeudi 26 avril. Theesan Ramanah, 20 ans, perd son combat contre la mort, à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Le jeune homme, livreur de pizzas, se trouvait à l'unité des soins intensifs depuis le samedi 14 avril. Vers 20 heures, ce jourlà, Theesan Ramanah avait été retrouvé inconscient sur l'asphalte, à Belle-Vue-Harel. Sa motocyclette se trouvait à quelques mètres.

Sajiv Kumar Teelwah, 48 ans, victime d'un accident de la route le dimanche 15 avril, succombe à ses blessures. Il était à bicyclette quand un taxi l'a percuté, à Plaine-Magnien.

Jiovanie Sarah, un habitant de Rose-Hill âgé de 39 ans, était sous respiration artificielle à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, depuis le samedi 21 avril, quand il est mort. Le trentenaire, qui était employé à Sun Resort, avait fait un accident ce jour-là, vers 8 h 40, à proximité de Mare-d'Albert, alors qu'il se rendait à l'aéroport. Il aurait perdu le contrôle de sa Nissan, qui a fini sa course contre le parapet.

30 avril. Sheik Salim Ramthmeah, 53 ans, est victime d'un accident mortel survenu à l'angle des rues Volcy-Pougnet (exrue Madame) et Labourdonnais, à Port-Louis. Son tout-terrain est entré en collision avec un autobus privé. Selon des recoupements, les feux de signalisation ne fonctionnaient pas.

Sajiv Kumar Teelwah avait quitté l'hôpital après y avoir reçu des soins suivant un accident de la route le dimanche 15 avril. Mais il n'a pu survivre à ses blessures. Cet habitant de Plaine-Magnien, âgé de 48 ans, a poussé son dernier soupir le lundi 30 avril, après avoir lutté pour sa survie pendant 15 jours.

Mai

Dewantee Ramjeeawon, 64 ans, est décédée le mardi 8 mai, à l'hôpital de Flacq. Elle y était admise depuis février, à la suite d'un accident de la route survenu à Montagne-Blanche.

Le même jour, un jeune de 16 ans a été tué alors qu'il était à moto. Le deux-roues de 200 cc de Farhan Soorabally est entré en collision avec une voiture sur la route principale, à Phoenix.

Deux jeunes, Shavin Juhla et Bhimal Angan, âgés respectivement de 22 et 17 ans, ont perdu la vie dans un accident qui a eu lieu à hauteur du rond-point de Solitude, Plaine-Magnien, dans la soirée de dimanche 13 mai.

Le 14 mai, Krishna Thanooj Rughoonauth, un tatoueur âgé de 22 ans, est mort. Sa voiture a terminé sa course contre un arbre dimanche matin sur la route Royale à Pointe-aux- Canonniers. Le jeune homme a succombé à ses blessures.

Yashin Ahakam, âgé de 17 ans, est décédé le lundi 21 mai, à l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rose- Belle. Le 4x4 qu'il conduisait a fait une sortie de route.

Nanelee Conhye. Cette habitante de Floréal, âgée de 86 ans, a été percutée le mercredi 23 mai, par une camionnette alors qu'elle se rendait à la boutique du coin pour acheter du pain.

Le même jour, Coopamah Buttié, 83 ans, est décédée. L'octogénaire avait eu les pieds écrasés par un autobus de la compagnie UBS à la gare Jan Palach, à Curepipe. L'accident s'est produit le jeudi 22 mars.

Theresa Genave, 19 ans, n'a pas survécu à ses blessures. La jeune femme est décédée à l'hôpital Victoria, Candos. Mère de deux enfants d'un an et de deux mois, elle y était admise après un accident survenu à La Prairie, le 14 mars, et qui avait coûté la vie à sa sœur enceinte, Clarissa Hollandais, et son neveu de deux ans, Ismael Tayron Luximon.

Saib Fuckeer Mamode, âgé de 54 ans, a rendu l'âme le mardi 29 mai, neuf jours après un accident de la route.

Elle avait été admise à l'hôpital Victoria, à Candos, après avoir été percutée par une motocyclette. Chandrawtee Bhaugeerotte, 91 ans, est décédée le lundi 28 mai.

Elle a lutté pour sa survie pendant 21 jours à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, où elle avait été admise suivant un accident de la route. Mais Edmé Barbe, une habitante de Mahébourg, âgée de 73 ans, a succombé à ses blessures.

Il s'est battu contre la mort pendant neuf jours à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Mais Saib Fuckeer Mamode, un habitant de TBS Lane, âgé de 54 ans, a perdu le combat, le mercredi 30 mai.

Juin

La veille de ses 28 ans, il était plongé dans le coma. Mais Ritchie Madelon ne s'est jamais réveillé. Impliqué dans un accident de moto à route des Pamplemousses, Ste-Croix, il est décédé le dimanche 3 juin.

Musajid Peerbaccus, âgé de 19 ans, et Muhammad Umayr Goolfee, 20 ans, ont été percutés par un autobus à Ste.-Croix, le lundi 4 juin, alors qu'ils se trouvaient à moto. Ils sont morts sur le coup.

Zubair Ibne Meeajan, 21 ans, a été victime d'un délit de fuite, le lundi 4 juin à Bell-Village.

Satiendra Tattayah, âgé de 67 ans, a été mortellement fauché à St-Pierre, le lundi 4 juin.

Sawan Mulloo, victime d'un accident à Deux-Bras, le samedi 2 juin, est décédé le mardi 5 juin, des suites de ses blessures.

Jhanvi Chummun, 7 ans. était à moto avec sa mère quand le deux-roues est entré en collision avec un poids lourd le mercredi 6 juin. La fillette est morte sur le coup.

Michel Étienne Marie a passé sept jours à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, après avoir été percuté par une motocyclette le vendredi 1er juin, sur la route principale du Hochet, à Terre-Rouge. Il est décédé sur son lit d'hôpital le jeudi 7 juin.

Rishi Seetaramdoo n'a pas survécu à sesblessures. Ce jeune homme de 25 ans, qui avait été victime d'un accident de la route le 2 juin, est décédé à l'hôpital SSRN, le dimanche 10 juin.

Sooroojdeo Manohur, 59 ans et habitant Plaine-des-Papayes, a succombé à ses blessures le lundi 25 juin, alors qu'il était admis aux soins intensifs de l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Il avait été victime d'un accident de la route, le 3 mai.

Ramduth Seeburuth, unhabitant de Petite-Julie, âgé de 77 ans, a été percuté de plein fouet, le mercredi 27 juin, alors qu'il traversait la route, à La Chaumière. Il a succombé à ses blessures le même jour.

Le 29 juin, Mewanan Juynarain, 49 ans, estdécédé à l'unité des soins intensifs de l'hôpital SSRN, Pamplemousses. Ce chauffeur d'autobus avait fait une chute deux jours plus tôt.

Il a pendant plus d'une semaine lutté pour sa survie à l'hôpital de Flacq où il avait été admis après un accident. Soocroomoonien Mootoosamy, âgé de 59 ans, a succombé à ses blessures, le samedi 30 juin.

Juillet

Un motocycliste et son passager sont décédés le dimanche 1er juillet, à Beau-Vallon. Ils sont entrés en collision avec une voiture. Ces jeunes se trouvaient avec un groupe qui revenait du Waterfront.

Premhans Mewa, un habitant de Solférino, a été mortellement percuté par une motocyclette alors qu'il traversait la route à Bonne-Terre, Vacoas, le 9 juillet. Le deux-roues était piloté par un policier qui a été grièvement blessé.

Darmanand Jugun, 26 ans, était à moto avec son ami quand le deux-roues est entré en collision avec une voiture à la hauteur du By-Pass de Triolet, dans la soirée du mercredi 11 juillet. Il a succombé à ses blessures. La voiture était conduite par un inspecteur de police affecté au poste de Roche-Bois.

Il se trouvait à Bambous-Virieux, dimanche, lorsqu'il a été percuté par une voiture. Grièvement blessé, Jean Pierre Hang Fong Yu, admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru, est décédé le 18 juillet.

Le même jour, Sachin Hurdoyal a été retrouvé sur la route. Cet homme de 39 ans, résidant Goodlands, est mort, à côté d'une motocyclette, à Cottage.

Mervin Luffur, un habitant de Plaine-Magnien âgé de 23 ans, a été victime d'un accident à hauteur de Nouvelle-France. La motocyclette qu'il pilotait a dérapé et a terminé sa course contre un parapet. Il a succombé à ses blessures après 12 jours d'hospitalisation.

Pierre Alain Ramtano, un habitant de Ste-Croix âgé de 50 ans, a été percuté par un véhicule alors qu'il était à moto. Il est décédé le vendredi 27 juillet.

Basmateea Taucoory, 67 ans, habitant d'Écroignard, Flacq, est décédée dans l'aprèsmidi du 26 juillet. La sexagénaire avait été percutée par une voiture sur la route principale de la localité.

Bianca Cimioti, une Quatrebornaise âgée de 61 ans, est décédée le 28 juillet à la suite d'un accident à La Gaulette. La voiture dans laquelle elle se trouvait a terminé sa course contre une main courante.

Août

Mahmad Ajmeer Kureeman, 26 ans, un habitant de Vallée-Pitot, a rendu l'âme le 1er août. On l'avait trouvé gisant sur l'asphalte, à Villebague, après que sa moto a terminé sa course contre un arbre.

Vendredi 3 août. Mohammad Oozeerally Massood, 50 ans, se rendait chez son père à Pailles lorsqu'une panne de moto l'a forcé à s'arrêter à la rue Macadam, Baie-du-Tombeau. Alors qu'il attendait que son épouse Husna Banon-Massood vienne le rejoindre, il a été renversé par une voiture. Il a succombé à ses blessures.

Les «anonymes»

Ils ont eu droit à un entrefilet dans la presse. Certains parmi la centaine de victimes sont partis plus «discrètement», d'autres ont été victimes de délit de fuite. Les corps ont été transportés à la morgue, sans que la police ou les médias n'aient eu le temps de répertorier leurs noms. Ces «oubliés» viennent également s'ajouter à la macabre liste.