Ile Maurice: «Disparition» - Mais où est donc passé Raj Dayal ?

Au Parlement, le back-bencher Raj Dayal fait presque partie des meubles. De mémoire d'homme - ou de Google search - il n'a posé aucune question ayant retenu l'attention des médias. Même pas une frasque ou quelque mot déplacé, contrairement à certains de ses collègues. «Li vinn sof ban», ironisent certains élus. Une fonction pour laquelle le député du n°9 touche Rs 157 000 mensuellement. Décidément, on ne le reconnaît plus, lui qui nous avait habitués à tellement «mieux».

Il n'est plus le même. Il ne virevolte plus dans les airs à bord de son hélico. Il n'enfile plus ses bottes pour aller nettoyer quelque canal bouché. Depuis qu'il n'est plus ministre de l'Environnement, l'exubérant et volubile Raj Dayal - qui aime parler de lui à la troisième personne - se fait discret, mis à part quelques apparitions en cour. Sinon, comment le député occupe-t-il son temps ?

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.