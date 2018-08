Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Éna boukou dimounn dan lapolis ki onet... »

Dans la foulée, le chef du gouvernement a déclaré qu'il est d'avis qu'il faut faire encore plus en ce qui concerne le Law and Order. «Nou bisin fer désort prévénir kont bann dimounn ki éna mové lidé», a fait ressortir Pravind Jugnauth. De poursuivre qu'un projet de Safe City est en gestation afin de mieux aider les autorités. «La polis pa pou kapav partou é mem si met enn lapolis dan sak simé li pa pou asé. Samem pou servi teknolozi pou ed zot.»

En effet, le Premier ministre a rendu visite à la famille Ramgoolam, à Vallée-des-Prêtres pour lui exprimer son soutien et sa sympathie. «Li bien chagrinan kan éna bann krim koumsa dan nou pei. Évidaman lotorité pé azir, pé amenn enn lanket séré é inn déza aret bann suspé. Mo espéré lanket aboutir le plus vit posib», a déclaré Pravind Jugnauth. Ce dernier a annoncé que des procédures ont déjà été enclenchées pour la mise sur pied d'une station de police dans la localité.

