Ile Maurice: Kevin Halkhory - Fils de marchands ambulants et lauréat

Et puis, il reviendra au triple galop, pour revoir sa mère et son père...

Les sciences, c'est le dada de Kevin. Il voue également une passion absolue aux animaux, en particulier les chevaux et les chiens. Raison pour laquelle il fera tout, tout, pour atteindre son but, qui est de devenir vétérinaire. «Mo rapel bien kouma enn fwa mo papa ti vinn sers mwa léson ek san dir mo mama, li ti amenn mwa Champ-de-Mars... Prémié fwa sa zour-la monn trouv séval devan mwa ek mo santi mwa fasiné par sa zanimo-la... »

Si Kevin était plus sceptique, c'est un peu à cause des épreuves qu'il a traversées depuis deux ans. La maladie de son papa, Jugdish, ancien marchand ambulant, est venue chambouler la vie de l'adolescent. «Dépi tipti mo papa inn get mwa, linn touzour swiv mwa de pré. Limem li ti pé al kit mwa léson, vinn sers mwa... Mé dépi linn malad, nou tou nou lavi inn boulversé. Mo mama, ki ti marsan ambilan ousi, inn bizin kit travay.»

