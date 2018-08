Niger: Médias fermés - Le gouvernement va proposer une médiation

« Depuis le début de la démocratie au Niger, il y a de cela plus d'un quart du siècle, on n'a pas assisté à une fermeture en cascade des organes des médias sous un prétexte de non-paiement d'impôts. Ça, c'est une première.

De son côté, si le Syndicat des travailleurs de l'information et de la communication (Synatic) salue l'annonce du ministre et dit attendre la suite, il continue de dénoncer la gravité de cette situation. Pour lui, si ce n'est qu'une question pour l'Etat de trouver des fonds, ce n'est pas chez les médias indépendants qu'il faut le chercher.

C'est bien possible de faire une médiation. Je vais aller envoyer une délégation pour rencontrer la Direction générale des impôts pour savoir de quoi il s'agit et voir ce qu'on peut faire en médiation pour régler la situation »

Je vais voir avec le Conseil supérieur de la communication et les responsables de presse, des médias, les besoins de la presse, dans quelles conditions nous pourrons trouver une solution. En tout cas, nous allons voir comment c'est possible pour ne pas montrer, que nous, le gouvernement, nous ne faisons rien du tout pour régler cette question.

Trois semaines après la fermeture des premiers médias au Niger pour cause de redressement fiscal, au moins sept d'entre eux ont été fermés, malgré des négociations en cours. Le ministre de la Communication propose sa médiation et promet de lancer des consultations ce lundi 6 août pour trouver une solution.

