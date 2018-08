Sénégal: Thiès - Naissance d'un mouvement orienté vers le développement

La formation des femmes leaders, la formation en techniques de gestion financière, en production de javel, savonnerie et transformation de fruits et légumes sont au nombre des actions envisagées.

Cette structure compte s'attaquer à l'inactivité et à la pauvreté dont souffrent les populations, lesquelles sont placées "au début et à la fin de l'amélioration des conditions de vie". "Il s'agit, a-t-il noté, de faire croire, par des réalisations concrètes, que les populations peuvent sortir de la pauvreté ou de la précarité".

Sa "nouvelle vision érigée en idéologie" consiste non seulement à élaborer des politiques de développement, mais aussi à "faire des populations les initiateurs, les acteurs et les réalisateurs des projets de développement", a dit Moussa Sagna.

Des hommes politiques, des proches et collaborateurs du responsables venus d'autres quartiers de Thiès et de Fatick où il a des attaches, ont assisté à la rencontre.

Thiès — Un mouvement dit de développement dénommé "Yeewuleen", et orienté vers la mise en œuvre de projets identifiés et portés par les populations bénéficiaires elles-mêmes, a été lancé dimanche au quartier Som de Thiès, a constaté l'APS.

