Togo: Des progrès dans la traque des carburants de contrebande

Au PNP, on savoure déjà une victoire. A l'analyse des recommandations de la CEDEAO pour une sortie de… Plus »

Pour rappel, la traque des trafiquants de ce carburant frelaté souvent illégalement importée du Nigeria et aussi du Bénin voisin, n'est pas sans faire de victimes tout comme c'est d'ailleurs le cas également pour les incidents qui peuvent survenir dans le stockage et la commercialisation de ce produit de qualité douteuse.

Dans l'autre sens, c'est le recouvrement des droits et taxes sur les produits pétroliers qui s'en porte bien. Il est relevé une progression de plus de 20% dans le recouvrement de ces droits et taxes au premier semestre de l'année en cours. Toutefois, l'on s'en retient de communiquer des chiffres.

Et on peut le comprendre dans la mesure où ces progrès aideront à réduire considérablement les pertes sèches en milliards de F cfa que coûte le trafic du carburant frelaté au Trésor public.

