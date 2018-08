Afrique de l'Ouest: La CPP salue le pragmatisme de la CEDEAO

Au PNP, on savoure déjà une victoire. A l'analyse des recommandations de la CEDEAO pour une sortie de… Plus »

« Que de temps perdu et que de l'énergie gaspillée ! », regrette rancis Ekon et les membres de son parti qui demandent « à tous les députés, quel que soit leur bord politique d'éviter à notre pays le recours au processus coûteux du référendum pour les réformes ». En tout cas, rappellent-ils, « une fois de plus encore, que tôt ou tard le temps du consensus sera le temps des réformes ».

D'après ce document intitulé « A la CEDEAO et au Peuple Togolais... : La CPP n'a de cesse de le rappeler : tôt ou tard le temps du consensus sera le temps des réformes », le parti salue le souci majeur des Chefs d'Etat de la CEDEAO et les deux facilitateurs, « pour l'enracinement de la démocratie dans la vie des institutions pour un meilleur devenir de l'Etat de droit dans notre pays.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.