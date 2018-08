Togo: Le PNP savoure sa note de 15/20

Au niveau du PNP, l'autre sujet qui fait l'objet de préoccupation des militants, c'est celui concernant la CENI. Si d'aucuns croient savoir qu'il s'agira de renforcer cette CENI existante, Tchatchikpi pour sa part croit savoir que l' « on fera table rase de la CENI qui existe actuellement et on reprend tout à zéro parce que nous voulons que les élections qui vont se faire, que ce soit la présidentielle ou les législatives prochaines, aient la transparence totale et qu'elles soient crédibles » comme ça devrait être également le cas pour la Cour constitutionnelle et d'autres institutions de la République.

Et donc, pour le Conseiller de Tikpi Atchadam, il reste dès lors à satisfaire quant aux revendications concernant la Constitution de 1992, ce sont les modalités de désignation du premier ministre et les prérogatives de toute personne qui sera nommée à ce poste.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.