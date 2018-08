Algérie: Plus de huit quintaux de kif traité saisis à In Amenas

Alger — Plus de huit (08) quintaux de kif traité ont été saisis à In Amenas par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et les services des Douanes algériennes, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi, aujourd'hui 05 août 2018, lors d'une patrouille de reconnaissance menée en coordination avec les services des Douanes algériennes à In Amenas (4ème Région militaire), une grande quantité de kif traité s'élevant à huit (08) quintaux et quinze (15) kilogrammes qui vient s'ajouter à l'autre quantité interceptée ce matin à la localité de Béni Ouenif à Béchar (3ème RM) qui s'élève à trois (03) quintaux et vingt-cinq (25) kilogrammes de la même substance", précise la même source.

"Ainsi, le bilan des quantités de kif traité saisies aujourd'hui s'élève à onze (11) quintaux et quarante (40) kilogrammes", ajoute le communiqué du MDN, relevant que "ce résultat vient s'ajouter aux nombreuses opérations ayant permis de mettre en échec des tentatives d'introduction et de colportage de ces poisons dans notre pays et dénote de la permanente vigilance et l'entière disposition des Forces de l'ANP mobilisées à tous les remparts".