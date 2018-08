Algérie: Rencontre de concertation et de coordination entre les directions des partis du FLN et de l'ANR

Pour sa part, le SG de l'ANR, Belkacem Sahli, a affirmé que "l'objectif de ce genre de rencontres entre les partis au pouvoir consiste à remédier à certaines lacunes liées à la coordination et à concrétiser des orientations communes, en prévision de la prochaine échéance", réitérant l'appel de sa formation au président Bouteflika pour "poursuivre sa mission à la tête du pays, en vue de consolider la stabilité institutionnelle et de la société à travers l'approfondissement des réformes".

Il a annoncé la formation d'une délégation composée de membres des deux partis, chargée "d'assurer la coordination avec les autres partis partageant la même vision concernant les prochaines élections, estimés à plus de 26 partis". "Un calendrier spécifique sera élaboré en prévision de ce rendez-vous électoral, en collaboration avec 7 organisations estudiantines, et l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et les représentants de la société civile".

- Les dirigeants du parti du Front de libération nationale (FLN) et de l'Alliance nationale républicaine (ANR) ont tenu, dimanche à Alger, une rencontre de concertation et de coordination dans le cadre de la préparation de la présidentielle 2019.

