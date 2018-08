Algérie: Relizane - Un meilleur accueil des étudiants à la rentrée universitaire prochaine (Hadjar)

Relizane — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé, dimanche à Relizane, que "les gros moyens fournis par l'État permettront un meilleur accueil des étudiants" lors de la prochaine rentrée universitaire à Relizane.

En inspectant le projet de réalisation d'une résidence universitaire de 2.000 lits au centre universitaire "Ahmed Zabana" de Relizane qui sera réceptionné au mois de septembre prochain, le ministre a rappelé que de gros moyens ont été fournis par l'État pour réaliser un nombre considérable de places pédagogiques dans différents instituts du centre universitaire pour atteindre 20.000 places, ainsi qu'un grand nombre de lits au niveau des cités universitaires atteignant les 8.000, ce qui permet une rentrée universitaire dans de bonnes conditions dans la wilaya.

Tahar Hadjar a fait remarquer, dans ce sens, que les structures pédagogiques et sociales réalisées au centre universitaire de Relizane sont en surplus, permettant aux responsables de cet établissement de l'enseignement supérieur de travailler en toute tranquillité pendant plusieurs années.

À la bibliothèque centrale du Centre universitaire Ahmed Zabana où il a eu un aperçu sur les différents instituts que compte ce dernier et les spécialités offertes aux 15.000 étudiants inscrits, le ministre a insisté sur le rôle des établissements de l'enseignement supérieur dans la politique de l'État visant la promotion de l'économie nationale qui se résume, a-t-il dit, dans la formation selon les spécialités demandés sur le marché de l'emploi et la contribution à l'effort de la recherche et du développement de différentes matières et services assurés par les entreprises algériennes.

M. Hadjar a inauguré deux nouveaux blocs, à savoir l'Institut des sciences de la nature et de la vie et l'Institut des sciences et technologies d'une capacité globale de 4.000 lits, réalisés pour un coût de plus de 2,2 milliards de dinars et disposant de salles de conférences, d'amphithéâtres, de salles de cours, de 153 bureaux pour les enseignants et autres structures de service. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a inspecté aussi le projet du complexe sportif universitaire de proximité, en cours de réalisation pour un coût de 383 millions DA, qui regroupe une piscine semi-olympique, des salles de sports et un terrain de football couvert de gazon artificiel.