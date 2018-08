Algérie: La FADS appelle les citoyens à contribuer au don de sang durant la saison estivale

Les donneurs de sang bénéficieront en outre, selon M. Gherbi, d'une carte de groupe sanguin qui, en cas d'accident, les aidera à obtenir du sang sans recourir à de nouvelles analyses, rassurant, dans ce sens, tous les donneurs de sang que les centres de transfusion sanguine et les camions mobiles comportent tous les moyens et disposent d'un staff médical qui veille à orienter les donneurs.

Le président de la Fédération, Kaddour Gherbi, a déclaré à l'APS que "les Algériens sont souvent occupés par la saison estivale et omettent de donner du sang durant cette saison qui connait une forte hausse des taux de naissance et des besoins des femmes enceintes en cette substance vitale, outre les victimes des accidents de la route". Il a appelé, à cet effet, tous les citoyens, en bonne santé, dont l'âge varie entre 18 et 65 ans à se diriger vers les centres de transfusion sanguine des établissements hospitaliers afin de donner un peu de leur sang à ceux qui en ont grandement besoin.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.