Congo-Kinshasa: Présidentielle - Que peut faire Katumbi?

« Je vais continuer à me battre ». C'est la petite phrase de Moïse Katumbi après ses deux tentatives infructueuses pour rentrer en RDC par la frontière zambienne de Kasumbalesa. Et même si le temps qui reste, deux jours, pour le dépôt de candidature à la présidentielle semble jouer contre lui, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et ses partisans affichent toujours la même détermination.

Deux tentatives infructueuses de Katumbi la semaine dernière pour rentrer en RDC ont déjà eu lieu. Devant ce refus catégorique des responsables congolais, l'opposant a décidé de se tourner désormais vers les organisations sous régionales, régionales et internationales pour plaider sa cause.

