Madagascar: Dôme RTA Ankorondrano - Kolibera revit 50 ans d'amitié en musiqueAndry Patrick Rakotondrazaka

Un concert à l'image de cette illustre personnalité du bà-gasy et du « vakodrazana ». Ainsi se décrit le rendez-vous entre Jean Colbert Ranaivoarison, dit Kolibera de son nom de scène, et le public au Dôme RTA Ankorondrano.

Vendredi soir, c'est fort de cette modestie et de cet entrain qu'il a à bercer les mélomanes aux rythmes de sa guitare que Kolibera a célébré avec ferveur un jubilé. Cinq décennies de carrière, de passion, mais par dessus tout, de rencontres et d'amitié qu'il a tenu à partager le temps d'une soirée. À l'affiche, en guise d'invités, des artistes de renom dont le talent n'a d'égal que cette passion commune pour la musique qu'ils partagent avec Kolibera. À savoir, le groupe Feo Gasy, la troupe de Rimbosa, la troupe de Randria Ernest, Bodo, Noely Sakelidalana, Fidimalala et l'incontournable Dama.

Meilleurs amis

Le concert a brillé d'entrée par sa convivialité et la bonne humeur ambiante qui a régné sur scène. Laissant la part belle aux anecdotes qui ont égayé ces 50 ans de carrière de Kolibera, ainsi que ses divers duos, le concert a enchanté par sa nostalgie. Complices de longue date, Dama et Kolibera ont ouvert les festivités en reprenant entre autres le titre « Marovoay » du groupe Mahaleo. La troupe R'Imbosa a interprété le morceau « Iarivo niandohana » avec Kolibera. Bodo a su s'affirmer également aux côtés de ce patriarche du bà gasy, en reprenant avec lui un titre de l'ensemble folklorique Ny Antsaly.

Avec Benny, Nini et Charles du groupe Mahaleo, Kolibera a repris « Ramano be galona » d'une manière émouvante. L'un de ses illustres aînés, Fidimalala du haut de ses 90 ans, est aussi venu rendre hommage à son ami, rappelant les beaux jours du bà gasy. Parmi ses invités, Noely du groupe Sakelidalana a aussi touché le public par sa présence, dans la chanson « Nandalo teto ve? ». De « Tantely » à « Fody an'ala » en passant par « Taratasin-drazandry », Kolibera s'est par la suite plu à communier avec le public avec ses propres compositions. Un moment de tendresse et de fraternité unique, le concert a su émouvoir.