Ile Maurice: Facebook Dating - «agwa» des temps modernes

Vous en avez marre des messages du genre «hey zoli fi» et autres photos non sollicitées par des inconnus sur Facebook ? Ne vous inquiétez plus, Marc Zuckerberg a pensé à vous et lancera bientôt une nouvelle fonctionnalité sur Facebook...

Plus besoin d'insulter ou de faire des captures d'écran et les poster pour couvrir les prétendants anonymes de honte en public. Facebook Dating est déjà prête et en phase de testing. Le lancement est prévu dans les mois qui viennent. Cette nouvelle fonctionnalité sera l'agwa 2.0 et sera intégré à Facebook et pas un application en soi, comme la rumeur l'avait laissé entendre. Les propositions de partenaires potentiels se feront grâce aux milliers d'informations que la plateforme a déjà récoltées sur les individus. Il est cependant probable que le nombre d'interactions soit limité pour éviter tout risque de spam ou de harcèlement.

Facebook Dating permettra à ceux qui l'ont activée de se voir et d'interagir. Bien évidemment, cela ne sera pas partagé sur votre mur et vos amis, voire votre partenaire, verront votre présence sur la plate-forme uniquement si vous le désirez. Pour l'instant, Facebook Dating est en phase de testing et accessible uniquement aux employés de la firme.