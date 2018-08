Ile Maurice: ADSU - L'opération charme du PM

Par ailleurs, le commissaire de police, Mario Nobin, confirme à l'express, qu'il a mis sur pied une équipe pour se pencher sur les critiques et recommandations faites à l'égard de la police. Il n'a toutefois pas souhaité faire davantage de commentaires à ce sujet. Cette équipe sera chargée de faire la lumière sur la perquisition faite au domicile d'Asvin Bhoyroo, en octobre dernier. Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs se sont notamment interrogés sur cette démarche de la police quelques jours après que le «témoin mystérieux» ait signifié son intention de collaborer avec l'instance.

Certains auraient jugé que le Premier ministre s'est montré «trop pro-Lam Shang Leen». Depuis la parution du rapport, le moral des membres de l'ADSU serait au plus bas. Dans les milieux concernés, l'éventualité d'une opération go-slow, en signe de protestation, n'est pas à écarter. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Pravind Jugnauth a choisi ce moment pour «amadouer» les officiers de cette unité et tenter de leur booster le moral.

Samedi, à l'occasion de l'inauguration d'un espace bien-être, le Premier ministre avait tenu à féliciter le Deputy Commissionner of Police Choolun Bhojoo, le patron de la brigade antidrogue. Et s'il s'agissait en fait d'un discours calculé ?

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.